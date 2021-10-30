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В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"

Суббота, 30 октября 2021, 22:11
фото Суспільне.Суми

В Сумах произошло столкновение между представителями "Правого сектора" и журналистами телеканала "НАШ".

Источник: полиция Сумской области, НАШ, Суспільне

Дословно полиция: "Сегодня в центре областного центра между активистами и журналистами одного из телеканалов произошло столкновение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. В ближайшее время всем участникам конфликта будет дана правовая оценка".

Детали: Вместе с тем телеканал "НАШ" заявил, что в Сумах на журналистов телеканала напали представители "Правого сектора".

По данным телеканала, они начали толкать журналистов и попытались забрать камеру у оператора.

"Мы пытались построить диалог, в считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались сделать все по-максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать", - рассказал журналист Максим Герасименко.

По его словам, представители "Правого сектора" разгромили аппаратуру, а также ударили его в лицо.

Как сообщает Суспільне, в воскресенье в Сумах представители "Правого сектора" собрались на митинг возле Главного управления Нацполиции.

Они жгли шины и зажгли файеры, обвиняя полицию в бездействии, из-за которого, по их мнению, убили Александра Иванину.

Что предшествовало: В Сумах вечером 27 октября убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. Полиция рассматривает две основные версии – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Предыстория:

  • В феврале патриотически настроенные люди пикетировали НАШ с требованием закрыть этот телеканал. Этому предшествовало блокирование властями телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, юридически принадлежащих нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, но контролируемых его соратником, кумом президента России Виктором Медведчуком.
  • 4 февраля у здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской в ​​Киеве произошла стычка между молодыми людьми и правоохранителями.
  • Канал "НАШ" принадлежит бывшему нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Риторика канала часто пророссийская и это связывает его с каналами Медведчука.
  • В апреле Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал "НАШ" за показ сепаратиста и разжигание вражды, а в августе принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической Петром Симоненко.
  • В июне бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "НАШ" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Украинская правда
Темы: СумыПравый сектортелевидение
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