Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"

Суббота, 30 октября 2021, 22:11
В Сумах произошло столкновение между Правым сектором и журналистами канала НАШ
фото Суспільне.Суми

В Сумах произошло столкновение между представителями "Правого сектора" и журналистами телеканала "НАШ".

Источник: полиция Сумской области, НАШ, Суспільне

Дословно полиция: "Сегодня в центре областного центра между активистами и журналистами одного из телеканалов произошло столкновение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. В ближайшее время всем участникам конфликта будет дана правовая оценка".

Детали: Вместе с тем телеканал "НАШ" заявил, что в Сумах на журналистов телеканала напали представители "Правого сектора".

По данным телеканала, они начали толкать журналистов и попытались забрать камеру у оператора.

"Мы пытались построить диалог, в считанные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались сделать все по-максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать", - рассказал журналист Максим Герасименко.

По его словам, представители "Правого сектора" разгромили аппаратуру, а также ударили его в лицо.

Как сообщает Суспільне, в воскресенье в Сумах представители "Правого сектора" собрались на митинг возле Главного управления Нацполиции.

Они жгли шины и зажгли файеры, обвиняя полицию в бездействии, из-за которого, по их мнению, убили Александра Иванину.

Что предшествовало: В Сумах вечером 27 октября убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину. Полиция рассматривает две основные версии – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Предыстория:

  • В феврале патриотически настроенные люди пикетировали НАШ с требованием закрыть этот телеканал. Этому предшествовало блокирование властями телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, юридически принадлежащих нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, но контролируемых его соратником, кумом президента России Виктором Медведчуком.
  • 4 февраля у здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской в ​​Киеве произошла стычка между молодыми людьми и правоохранителями.
  • Канал "НАШ" принадлежит бывшему нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Риторика канала часто пророссийская и это связывает его с каналами Медведчука.
  • В апреле Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал "НАШ" за показ сепаратиста и разжигание вражды, а в августе принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической Петром Симоненко.
  • В июне бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "НАШ" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СумыПравый сектортелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Сумы
В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов
Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский
Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: