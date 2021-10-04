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Влада Грузії не має наміру видавати Саакашвілі Києву

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:08

Грузія не має наміру передавати Києву експрезидента і громадянина Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомила віцепрем'єрка Грузії Тея Цулукіані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Imedi News.

"Говорити про екстрадицію Саакашвілі - це юридична нісенітниця або нонсенс. Якщо ми говоримо про передачу Саакашвілі Україні, щоб він відсидів тюремний термін, який йому присудив грузинський суд, в Україні, то у нас немає ніякого бажання це робити. В цьому немає доцільності", - сказала вона.

"Вироки, винесені нашою суверенною державою… будуть приведені у виконання на грузинській землі, тобто в грузинських в'язницях", - додала Цулукіані.

Цими вихідними президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати.

Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі. Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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