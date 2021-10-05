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У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства - звіт

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:35
У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства - звіт
Фото: unsplash

Масштабне французьке розслідування, яке буде представлене у вівторок, показало, що приблизно 216 тисяч людей могли стати жертвами сексуального насильства з боку священників та інших священнослужителів у католицькій церкві Франції за останні 70 років.

Джерело: агентство АР, "Європейська правда"

Деталі: Документ на 2500 сторінок був підготовлений незалежною комісією, яка проводила розслідування впродовж 2,5 років.

Число жертв може наблизитись до 330 тисяч, якщо враховувати і зловживання, вчинені світськими членами церкви.

Розслідування замовила католицька церква Франції в 2018 році після низки скандалів в інших країнах. У звіті йдеться про те, що протягом 70 років у церкві працювало близько 3 тисяч насильників дітей, дві третини з них були священниками.

Голова комісії Жан-Марк Сове зазначив, що близько 80% жертв - чоловіки.

"Наслідки дуже серйозні. Близько 60% чоловіків і жінок, які зазнали сексуального насильства, стикаються з серйозними проблемами у своєму особистому чи статевому житті", - сказав Сове.

Олів'є Савіньяк, голова асоціації жертв "Parler et Revivre" ("Говори і живи знову"), яка долучилась до розслідування, сказав агентству,  що високий коефіцієнт жертв на одного кривдника є особливо "жахливим для французького суспільства, для католицької церкви.

Комісія фіксувала спогади жертв та свідків, вивчала архіви церкви, судів, поліції та преси, починаючи з 1950-х років. На гарячу лінію, створену на початку розслідування, надійшло близько 6500 дзвінків від ймовірних жертв або людей, які сказали, що знають жертв насильства.

Більшість справ, розглянутих комісією, вважаються занадто старими для судового переслідування за французьким законодавством.

Комісія видала 45 рекомендацій щодо того, як запобігти зловживанням у майбутньому. Вони включають підготовку священників та інших священнослужителів, перегляд правового кодексу, який Ватикан використовує для управління церквою, та сприяння політиці визнання та компенсації жертв.

Теми: Франціярелігіякримінал
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