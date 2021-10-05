У Франції за 70 років 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства духовенства - звіт
Масштабне французьке розслідування, яке буде представлене у вівторок, показало, що приблизно 216 тисяч людей могли стати жертвами сексуального насильства з боку священників та інших священнослужителів у католицькій церкві Франції за останні 70 років.
Джерело: агентство АР, "Європейська правда"
Деталі: Документ на 2500 сторінок був підготовлений незалежною комісією, яка проводила розслідування впродовж 2,5 років.
Розслідування замовила католицька церква Франції в 2018 році після низки скандалів в інших країнах. У звіті йдеться про те, що протягом 70 років у церкві працювало близько 3 тисяч насильників дітей, дві третини з них були священниками.
Голова комісії Жан-Марк Сове зазначив, що близько 80% жертв - чоловіки.
"Наслідки дуже серйозні. Близько 60% чоловіків і жінок, які зазнали сексуального насильства, стикаються з серйозними проблемами у своєму особистому чи статевому житті", - сказав Сове.
Олів'є Савіньяк, голова асоціації жертв "Parler et Revivre" ("Говори і живи знову"), яка долучилась до розслідування, сказав агентству, що високий коефіцієнт жертв на одного кривдника є особливо "жахливим для французького суспільства, для католицької церкви.
Комісія фіксувала спогади жертв та свідків, вивчала архіви церкви, судів, поліції та преси, починаючи з 1950-х років. На гарячу лінію, створену на початку розслідування, надійшло близько 6500 дзвінків від ймовірних жертв або людей, які сказали, що знають жертв насильства.
Комісія видала 45 рекомендацій щодо того, як запобігти зловживанням у майбутньому. Вони включають підготовку священників та інших священнослужителів, перегляд правового кодексу, який Ватикан використовує для управління церквою, та сприяння політиці визнання та компенсації жертв.