Ісландія призупинила використання вакцин Moderna

Ісландія призупинила щеплення вакциною Moderna від COVID-19, пославшись на невелике підвищення ризику серцевого запалення.

Джерело: The Guardian з посиланням на AFP

Деталі: Зазначається, що головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії, оскільки в країні достатньо вакцини Pfizer. Це рішення пов'язане з "збільшенням захворюваності міокардитом і перикардитом після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer / BioNTech".

Що передувало:

Фінляндія призупинила щеплення чоловіків у віці до 30 років Moderna у зв’язку з ризиком запалення серця.

Швеція зупинила використання Moderna для людей, що народилися в 1991 році і пізніше.

Данія слідом за Швецією зупинила щеплення підлітків Moderna.

Передісторія: