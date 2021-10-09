Ісландія призупинила використання вакцин Moderna
Субота, 9 жовтня 2021, 01:40
Ісландія призупинила щеплення вакциною Moderna від COVID-19, пославшись на невелике підвищення ризику серцевого запалення.
Джерело: The Guardian з посиланням на AFP
Деталі: Зазначається, що головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії, оскільки в країні достатньо вакцини Pfizer. Це рішення пов'язане з "збільшенням захворюваності міокардитом і перикардитом після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer / BioNTech".
Що передувало:
- Фінляндія призупинила щеплення чоловіків у віці до 30 років Moderna у зв’язку з ризиком запалення серця.
- Швеція зупинила використання Moderna для людей, що народилися в 1991 році і пізніше.
- Данія слідом за Швецією зупинила щеплення підлітків Moderna.
Передісторія:
- Нове скандинавське дослідження оцінило ризик менінгіту і міокардиту, обидва з яких є відомими, але дуже рідкісними побічними ефектами вакцинації проти COVID-19. Початкові дані вказують на можливість підвищеного ризику міокардиту при вакцинації Moderna. Симптоми цього стану можуть включати втому, нерегулярний пульс, жар, біль у грудях, біль при глибокому вдиху і біль в лівій руці або в центрі грудей.