COVID: вакцинованих медиків набагато більше, ніж працівників інших сфер – МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що медпрацівників немає у переліку професій для обов'язкового щеплення проти коронавірусу через дві обставини. Їх охоплення ковід-вакцинацією більше, аніж серед інших, а також – навіть невакцинованих медиків нема ким замінити на робочих місцях.

Джерело: Ляшко у коментарі Укрінформу

Деталі: За словами міністра, у випадку відсторонення вчителя чи чиновника через відмову вакцинуватися проти коронавірусу, їх функції зможуть перебрати на себе колеги. А якщо відсторонювати медиків, яких і так не вистачає під час епідемії, то це може вартувати життя пацієнтам.

Пряма мова: "Чому медиків немає (у переліку професій для обов'язкового щеплення проти коронавірусу - УП). Коли ми кажемо, що немає освітянина, питання в тому, що "перезакрити" його функцію у закладі освіти або функцію чиновника у міністерстві чи місцевій адміністрації може паралельно інший колега, збільшивши навантаження. Коли ми говоримо про медиків сьогодні, якщо буде у закладі невакцинованих два реаніматологи, і доставлять людину, яка потребує екстреної медичної допомоги, це може вартувати життя. Тому ми медиків зараз не включили".

Більше деталей: Ляшко також наголосив, що відсоток охоплення щепленнями медиків на даний момент набагато більший, ніж працівників інших сфер в країні.

Також він зазначив, що механізм відсторонення за відмову від вакцинації вже "давним-давно працює", а наказ виданий відповідно до чинного законодавства.

Як зауважив очільник МОЗ, є закон України "Про охорону праці", який передбачає, що Державна інспекція праці перевіряє умови праці. Якщо працівник ухиляється від проведення профілактичних медичних оглядів, або інших профілактичних заходів, які встановлені відповідно до законодавства, працівник відстороняється без збереження заробітної плати. Він нагадав, що наказ набирає чинності через місяць.

Пряма мова: "Через місяць кожен керівник суб’єкта господарювання, у такому випадку - директор школи, подивиться, хто вакцинований, хто невакцинований. Видає внутрішній наказ про відсторонення від виробничої діяльності педагога до моменту вакцинації на період карантину без збереження заробітної плати".

Ми вийдемо з понеділка на брифінг разом з Держпраці".

Передісторія:

Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти ковіду.

Щеплення в обов’язковому порядку мають зробити працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Пізніше стало відомо, що МОЗ планує вказаний перелік розширити.