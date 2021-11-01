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Блінкен: Повернення до ядерної угоди залежить від Ірану

Понеділок, 1 листопада 2021, 01:55
фото: Getty Images

США "синхронно діють" з Великою Британією, Німеччиною та Францією щодо повернення Ірану до ядерної угоди.

Джерело: державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, CNN, Радіо Свобода

Деталі: Водночас, за словами Блінкена, неясно, чи готовий Тегеран знову "у значущий спосіб" долучитися до переговорів.

Заява Блінкена пролунала на наступний день після того, як Сполучені Штати, Німеччина, Франція та Великобританія закликали Іран відновити виконання ядерної угоди 2015 року, щоб "уникнути небезпечної ескалації".

"Це дійсно залежить від того, чи Іран серйозно ставиться до цього. Усі наші країни, у співпраці, до речі, з Росією та Китаєм, твердо вірять, що це був би найкращий шлях вперед", – сказав державний секретар на питання про те, коли Іран приєднався до ядерних переговорів.

Лідери чотирьох країн, які сподіваються переконати Тегеран припинити збагачувати уран до рівня, наближеного до рівня зброї, заявили 30 жовтня, що вони хочуть рішення шляхом переговорів.

Тим часом 31 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що якщо Сполучені Штати серйозно ставляться до повернення Тегерана до ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, президент Джо Байден може просто видати "розпорядження". Його заяву процитувала державна іранська газета.

"Байдену достатньо видати виконавчий наказ завтра, і вони (США – ред.) оголосять, що знову приєднуються до пакту з того моменту, коли його попередник вийшов з угоди. Якщо у Вашингтона є серйозний намір повернутися до угоди, то всі ці переговори взагалі не потрібні", – сказав Амір-Абдоллахян.

Переговори між Іраном і світовими державами, спрямовані на порятунок угоди, почалися в квітні. Вони мають відновитися наприкінці листопада, заявив 27 жовтня провідний переговорник Ірану з ядерних питань.

Нагадаємо:

  • За угодою 2015 року, рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • Металевий уран може бути використаний для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран заявляє, що його цілі мирні, і він розробляє реакторне паливо.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: ІранСШАядерна зброя


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