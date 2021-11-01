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Зеленський зустрівся у Британії з Меркель: обговорили енергетичну кризу

Понеділок, 1 листопада 2021, 17:14
Володимир Зеленський спілкується з Ангелою Меркель у Глазго, фото з його акаунта в Twitter

Президент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Ангелою Меркель, яка залишає пост канцлера Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави розповів у Twitter

"Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - зазначив Зеленський.

 

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в Нормандському форматі до останнього дня перебування на посаді.

Крім того, за словами Фельдгузен, Німеччина розгляне пропозицію України про додатковий транзит газу за спецумовами.

Теми: ЗеленськийМеркельБританія


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