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Знайшли повішеним кузена нещодавно померлих мера Кривого Рогу і його брата

Середа, 10 листопада 2021, 16:04
ФОТО: AFP via Getty Images

У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Джерело: речниця Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі УП, джерело "Української правди" в правоохоронних органах, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі "Українській правді"

Покійний мер Кривого Рогу від ОПЗЖ Костянтин Павлов
Покійний мер Кривого Рогу від ОПЗЖ Костянтин Павлов
Пресслужба партії "ОПЗЖ"

Деталі: Співмешканка Павлова знайшла його повішеним у власному будинку близько 14 години у середу. Тіло небіжчика направили на судову-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Передсмертної записки на місці трагедії не знайшли. 

У коментарі редакції "УП" Геращенко твердить, що з липня покійний не працював через діагностований у нього туберкульоз. У листопаді в нього встановили рак стравоходу й він не міг приймати їжу.

Знати більше: Смерть мера Кривого Рогу: деталі загибелі, версії та заяви соратників 

Передісторія:

  • Мера Кривого Рогу від "ОПЗЖ" Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку 15 серпня. ОПЗЖ вважають, що це не було самогубство, а його вбили. 
  • 7 вересня слідство повідомило, що виключає версію вбивства. Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що попередньо версія з самогубством може бути правдоподібною.
  • 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, брата загиблого мера, у власній квартирі. Перед цим він скаржився на самопочуття.
  • У поліції згодом повідомили, що Андрій Павлов загинув через отруєння алкоголем.

Українська правда
Теми: Кривий РігОПЗЖмісцева владаДніпропетровська областькримінал


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