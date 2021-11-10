Знайшли повішеним кузена нещодавно померлих мера Кривого Рогу і його брата
У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.
Джерело: речниця Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі УП, джерело "Української правди" в правоохоронних органах, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі "Українській правді"
Деталі: Співмешканка Павлова знайшла його повішеним у власному будинку близько 14 години у середу. Тіло небіжчика направили на судову-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.
Передсмертної записки на місці трагедії не знайшли.
У коментарі редакції "УП" Геращенко твердить, що з липня покійний не працював через діагностований у нього туберкульоз. У листопаді в нього встановили рак стравоходу й він не міг приймати їжу.
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Передісторія:
- Мера Кривого Рогу від "ОПЗЖ" Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку 15 серпня. ОПЗЖ вважають, що це не було самогубство, а його вбили.
- 7 вересня слідство повідомило, що виключає версію вбивства. Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що попередньо версія з самогубством може бути правдоподібною.
- 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, брата загиблого мера, у власній квартирі. Перед цим він скаржився на самопочуття.
- У поліції згодом повідомили, що Андрій Павлов загинув через отруєння алкоголем.