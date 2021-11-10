Знайшли повішеним кузена нещодавно померлих мера Кривого Рогу і його брата

У Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Джерело: речниця Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі УП, джерело "Української правди" в правоохоронних органах, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі "Українській правді"

Покійний мер Кривого Рогу від ОПЗЖ Костянтин Павлов Пресслужба партії "ОПЗЖ"

Деталі: Співмешканка Павлова знайшла його повішеним у власному будинку близько 14 години у середу. Тіло небіжчика направили на судову-медичну експертизу для з’ясування причин смерті.

Передсмертної записки на місці трагедії не знайшли.

У коментарі редакції "УП" Геращенко твердить, що з липня покійний не працював через діагностований у нього туберкульоз. У листопаді в нього встановили рак стравоходу й він не міг приймати їжу.

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