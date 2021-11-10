Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата

В Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Источник: представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии УП, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Покойный мэр Кривого Рога от "ОПЗЖ" Константин Павлов Пресс-служба партии "ОПЗЖ"

Детали: Сожительница Павлова нашла его повешенным в собственном доме около 14 часов в среду. Тело покойного направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Предсмертная записка на месте трагедии не найдена.

В комментарии редакции "УП" Геращенко утверждает, что с июля покойный не работал из-за диагностированного у него туберкулёза. В ноябре у него нашли рак пищевода и он не мог больше принимать пищу.

Знать больше: Смерть мэра Кривого Рога: детали гибели, версии и заявления соратников

Предыстория: