Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата
В Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.
Источник: представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии УП, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Сожительница Павлова нашла его повешенным в собственном доме около 14 часов в среду. Тело покойного направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.
Предсмертная записка на месте трагедии не найдена.
В комментарии редакции "УП" Геращенко утверждает, что с июля покойный не работал из-за диагностированного у него туберкулёза. В ноябре у него нашли рак пищевода и он не мог больше принимать пищу.
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Предыстория:
- Мэра Кривого Рога от "ОПЗЖ" Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме 15 августа. ОПЗЖ полагают, что это было не самоубийство, а его убили.
- 7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. За день до этого министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.
- 18 октября обнаружили мертвым Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие.
- В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем.