Данилов говорит, что статья Bloomberg о вторжении Росии "не новость для Украины"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал журналистам, что для украинских властей не стала новостью статья Bloomberg о риске вторжения российских войск в Украину.
Источник: Данилов в комментарии изданию "Лига.нет"
Прямая речь: "Они (предупреждения - ред.) волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет"
Детали: Он добавил, что за восемь лет войны для украинских властей постоянный риск дестабилизации со стороны России "никогда не был новостью".
Данилов также сказал, что скопления русских войск на украинской границе нет. По его мнению, если концентрация будет происходить, то "в других местах", но не прояснил, где именно.
Предыстория:
- В авторитетном американском издании Bloomberg накануне вышла статья, что военные чиновники США официально предупредили руководящие органы ЕС о значительном риске вторжения российских войск в Украину, а также передали тайные данные с доказательствами концентрации техники и личного состава сил России на границе.
- 12 ноября в Кремле также опровергли информацию, опубликованную Bloomberg.
- 8 ноября комитет Рады по вопросам безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
- В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск к границе.
- Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября обнародовали доказательства переброски российских войск к украинской границе.