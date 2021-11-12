Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов говорит, что статья Bloomberg о вторжении Росии "не новость для Украины"

Пятница, 12 ноября 2021, 12:29
Данилов говорит, что статья Bloomberg о вторжении Росии не новость для Украины
Алексей Данилов: Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал журналистам, что для украинских властей не стала новостью статья Bloomberg о риске вторжения российских войск в Украину.

Источник: Данилов в комментарии изданию "Лига.нет"

Прямая речь: "Они (предупреждения - ред.) волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведсообщества общаются. Никакой новости для нас тут нет"

Детали: Он добавил, что за восемь лет войны для украинских властей постоянный риск дестабилизации со стороны России "никогда не был новостью".

Данилов также сказал, что скопления русских войск на украинской границе нет. По его мнению, если концентрация будет происходить, то "в других местах", но не прояснил, где именно.

Предыстория:

  • В авторитетном американском издании Bloomberg накануне вышла статья, что военные чиновники США официально предупредили руководящие органы ЕС о значительном риске вторжения российских войск в Украину, а также передали тайные данные с доказательствами концентрации техники и личного состава сил России на границе.
  • 12 ноября в Кремле также опровергли информацию, опубликованную Bloomberg.
  • 8 ноября комитет Рады по вопросам безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск к границе.
  • Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября обнародовали доказательства переброски российских войск к украинской границе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаСШАРосcияДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
война
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: