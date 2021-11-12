Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком

Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею; один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески — актуальні новини 12 листопада.

Про кордон Білорусі

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою. В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.

Також група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця — відповідне відео оприлюднило Міноборони Польщі. На відео видно потік людей, який наближається до огорожі на польському кордоні, біля якої чергують військові і прикордонники.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

Про скандал з Укрексімбанком

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журніластів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

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