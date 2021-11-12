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Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком

П'ятниця, 12 листопада 2021, 20:16
Новини 12 листопада: кордон Білорусі, скандал з Укрексімбанком
Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Росія раптово перекидає десант на кордон Білорусі з Польщею; один із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески — актуальні новини 12 листопада.

Про кордон Білорусі

Росія направила до Білорусії підрозділ десантників для "проведення навчань" в Гродненські області, що межує з Польщею і Литвою. В Міноборони РФ повідомили, що підрозділ "візьме участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил". Десантників скинуть літаки Іл-76.

Також група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця — відповідне відео оприлюднило Міноборони Польщі. На відео видно потік людей, який наближається до огорожі на польському кордоні, біля якої чергують військові і прикордонники.

Раніше повідомлялося, що білоруські військові намагалися силою "проштовхати" через кордон Польщі групу мігрантів з близько 35 осіб. При цьому вони штовхали жінок і дітей на огорожу з колючого дроту.

Про скандал з Укрексімбанком

Директор департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов, якого відновили на посаді після нападу на журніластів "Схем" повернувся на роботу під аплодисменти працівників фінустанови.

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Депутати Сейму Латвії, які не мають сертифіката COVID-19, з понеділка не зможуть брати участь у пленарних засіданнях, а також у засіданнях комісій парламенту.

Від початку доби 12 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, ще загинули двоє бійців ЗСУ — підірвалися на невідомому пристрої.

В Офісі президента запевняють, що коректно і з повагою спілкуються з бізнесменом Рінатом Ахметовим та його людьми, а збільшення кількості критики влади на каналах олігарха пов’язує насамперед з ухваленням антиолігархічного закону.

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили про підозру в сприянні терористам ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.  

За добу 11 листопада в Україні зафіксували 24 058 нових випадків COVID-19 і 750 летальних випадків, госпіталізували 4 318 людей, одужала 21 941 особа. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 279 136 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордон
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