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Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком

Пятница, 12 ноября 2021, 20:16
Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком
Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Россия внезапно перекидывает десант на границу Беларуси с Польшей; один из нападавших на журналистов в Укрэксимбанке вернулся на работу под аплодисменты — актуальные новости 12 ноября.

О границе Беларуси

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для "проведения учений" в Гродненские области, граничащее с Польшей и Литвой. В Минобороны РФ сообщили, что подразделение "примет участие в совместном тактическом обучении с подразделениями белорусских вооруженных сил". Десантников сбросят самолеты Ил-76.

Также группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница – соответствующее видео обнародовало Минобороны Польши. На видео виден поток людей, приближающийся к ограждению на польской границе, возле которого дежурят военные и пограничники.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой "вытолкнуть" через границу Польши группу мигрантов примерно из 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

О скандале с Укрэксимбанком

Директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, которого восстановили в должности после нападения на журналистов "Схем", вернулся на работу под аплодисменты работников финучреждения.

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Темы: Беларусьграница
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