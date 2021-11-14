Вдова мера Кривого Рогу: ні я, ні син не збираємося вчиняти самогубство

Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена заявила, що ні вона, ні члени її родини не мають наміру закінчувати життя самогубством.

Джерело: відеозвернення Олени Павлової, яке поширили криворізькі ЗМІ

Пряма мова: "У нашій сім'ї за останні 3 місяці три смерті. Усі молоді чоловіки віком від 44 до 50 років.

Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося накладати на себе руки.

У нас новий газовий котел, нова електрична проводка будинку, в машині справні гальма, ми їздимо теж дуже акуратно. Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків".

Деталі: Павлова додала, що її друзі та родичі теж не збираються закінчувати життя самогубством.

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