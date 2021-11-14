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Вдова мера Кривого Рогу: ні я, ні син не збираємося вчиняти самогубство

Неділя, 14 листопада 2021, 16:17
Вдова мера Кривого Рогу: ні я, ні син не збираємося вчиняти самогубство
Олена Павлова, скріншот відео

Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена заявила, що ні вона, ні члени її родини не мають наміру закінчувати життя самогубством.

Джерело: відеозвернення Олени Павлової, яке поширили криворізькі ЗМІ

Пряма мова: "У нашій сім'ї за останні 3 місяці три смерті. Усі молоді чоловіки віком від 44 до 50 років.

Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося накладати на себе руки.

У нас новий газовий котел, нова електрична проводка будинку, в машині справні гальма, ми їздимо теж дуже акуратно. Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків".

Деталі: Павлова додала, що її друзі та родичі теж не збираються закінчувати життя самогубством.

Знати більше: Смерть мера Кривого Рогу: деталі загибелі, версії та заяви соратників

Передісторія:

  • Мера Кривого Рогу від "ОПЗЖ" Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку 15 серпня. ОПЗЖ вважають, що це не було самогубство, а його вбили. 
  • 7 вересня слідство повідомило, що виключає версію вбивства. Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що попередньо версія з самогубством може бути правдоподібною.
  • 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, брата загиблого мера, у власній квартирі. Перед цим він скаржився на самопочуття.
  • У поліції згодом повідомили, що Андрій Павлов загинув через отруєння алкоголем.
  • 10 листопада у Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.

Українська правда

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Теми: Кривий Ріг
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