Вдова мера Кривого Рогу: ні я, ні син не збираємося вчиняти самогубство
Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена заявила, що ні вона, ні члени її родини не мають наміру закінчувати життя самогубством.
Джерело: відеозвернення Олени Павлової, яке поширили криворізькі ЗМІ
Пряма мова: "У нашій сім'ї за останні 3 місяці три смерті. Усі молоді чоловіки віком від 44 до 50 років.
Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні в мене, ні в нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося накладати на себе руки.
У нас новий газовий котел, нова електрична проводка будинку, в машині справні гальма, ми їздимо теж дуже акуратно. Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків".
Деталі: Павлова додала, що її друзі та родичі теж не збираються закінчувати життя самогубством.
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Передісторія:
- Мера Кривого Рогу від "ОПЗЖ" Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку 15 серпня. ОПЗЖ вважають, що це не було самогубство, а його вбили.
- 7 вересня слідство повідомило, що виключає версію вбивства. Напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що попередньо версія з самогубством може бути правдоподібною.
- 18 жовтня знайшли мертвим Андрія Павлова, брата загиблого мера, у власній квартирі. Перед цим він скаржився на самопочуття.
- У поліції згодом повідомили, що Андрій Павлов загинув через отруєння алкоголем.
- 10 листопада у Кривому Розі у власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова.