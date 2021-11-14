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Вдова мэра Кривого Рога: ни я, ни сын не собираемся заканчивать жизнь самоубийством

Воскресенье, 14 ноября 2021, 17:17
Елена Павлова, скриншот видео

Вдова мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена заявила, что ни она, ни члены ее семьи не собираются заканчивать жизнь самоубийством.

Источник: видеообращение Елены Павловой, которое распространили криворожские СМИ

Прямая речь: "В нашей семье за последние 3 месяца три смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет.

После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством.

У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков".

Детали: Павлова добавила, что ее друзья и родственники тоже не собираются заканчивать жизнь самоубийством.  

Знать больше: Смерть мэра Кривого Рога: детали гибели, версии и заявления соратников

Предыстория:

  • Мэра Кривого Рога от "ОПЗЖ" Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме 15 августа. ОПЗЖ полагают, что это было не самоубийство, а его убили.
  • 7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. За день до этого министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.
  • 18 октября обнаружили мертвым Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие.
  • В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем.
  • 10 ноября в Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Украинская правда
Темы: Кривой Рог
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