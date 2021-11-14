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Вдова мэра Кривого Рога: ни я, ни сын не собираемся заканчивать жизнь самоубийством

Воскресенье, 14 ноября 2021, 16:17
Вдова мэра Кривого Рога: ни я, ни сын не собираемся заканчивать жизнь самоубийством
Елена Павлова, скриншот видео

Вдова мэра Кривого Рога Константина Павлова Елена заявила, что ни она, ни члены ее семьи не собираются заканчивать жизнь самоубийством.

Источник: видеообращение Елены Павловой, которое распространили криворожские СМИ

Прямая речь: "В нашей семье за последние 3 месяца три смерти. Все молодые мужчины от 44 до 50 лет.

После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь и не собираемся заканчивать жизнь самоубийством.

У нас новый газовый котел, новая электрическая проводка дома, в машине исправные тормоза, ездим мы тоже очень аккуратно. Мой сын Юрий ни разу в жизни не употреблял наркотиков".

Детали: Павлова добавила, что ее друзья и родственники тоже не собираются заканчивать жизнь самоубийством.  

Знать больше: Смерть мэра Кривого Рога: детали гибели, версии и заявления соратников

Предыстория:

  • Мэра Кривого Рога от "ОПЗЖ" Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме 15 августа. ОПЗЖ полагают, что это было не самоубийство, а его убили.
  • 7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. За день до этого министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.
  • 18 октября обнаружили мертвым Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие.
  • В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем.
  • 10 ноября в Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рог
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