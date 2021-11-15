На Kyiv Post тиснули генпрокурорка та член політради "слуг" – журналістка

Колишня журналістка Kyiv Post Анна Миронюк каже, що на видання тиснули генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та член політичної ради "Слуги народу".

Джерело: Миронюк під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі, цитує "Детектор медіа"

Деталі: За словами журналістки, в листопаді 2020 року Kyiv Post опублікував критичний матеріал про Венедіктову, після якого генпрокурорка викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера.

"Вона засуджувала критику на свою адресу і погрожувала піти до суду", – переказує журналістка.

Тоді цю ситуацію вдалося якось залагодити, вона стихла та перейшла в стадію замороженого конфлікту, розповіла Миронюк.

Пряма мова: "Минув рік. Журналісти Kyiv Post знов опублікували матеріал, критичний, про перебіг реформ та про роботу генеральної прокурорки, де вони ставили під питання її ефективність. Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана, які вона потім закрила. Це я кажу зі слів Браяна Боннера.

Пані Венедіктова мала можливість висловитися, вона публікувала колонки в нашій газеті. Для обох матеріалів ми направляли запити до генпрокуратури із проханням про інтерв’ю. Більше того, після першого матеріалу та її тиску на газету, ми увесь час намагались переконати Офіс генпрокурора вийти з великим інтерв'ю та надати можливість журналістам Kyiv Post поставити всі запитання, дати їй можливість висловитися та відповісти на нашу критику.

Вона цією можливістю не скористалася. Ми опинились у ситуації, коли тиск від влади був, він був на різних рівнях. Був член політради "Слуги народу", які погрожували піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію".

Виправлено. Спочатку у новині було вказано, що на видання тиснули, окрім Венедіктової, депутати "Слуги народу". Пізніше "Українській правді" уточнили, що Миронюк обмовилася - насправді йшлося про члена політичної ради "слуг". До цієї ради входять, окрім нардепів, глава парламенту, низка міністрів тощо.

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