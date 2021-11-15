На Kyiv Post давили генпрокурор и член политсовета "слуг" - журналистка

Бывшая журналистка Kyiv Post Анна Миронюк говорит, что на издание оказывали давление генеральный прокурор Ирина Венедиктова и член политсовета "Слуги народа".

Источник: Миронюк во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре, цитирует "Детектор медиа"

Детали: По словам журналистки, в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовал критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

"Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд", – пересказывает журналистка.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта, рассказала Миронюк.

Прямая речь: "Прошел год. Журналисты Kyiv Post опубликовали материал, критический, о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она потом закрыла, это я говорю по словам Брайана Боннера.

У Венедиктовой была возможность высказаться, она публиковала колонки в нашей газете. Для обоих материалов мы направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью. Более того, после первого материала и давления на газету, мы все время пытались убедить Офис генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить возможность журналистам Kyiv Post задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику.

Она этой возможностью не воспользовалась. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Был член политсовета "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию".

Исправлено. Сначала в новости было указано, что на издание оказывали давление, кроме Венедиктовой, депутаты "Слуги народа". Позже "Украинской правде" уточнили, что Миронюк оговорилась - на самом деле речь шла о члене политического совета "слуг". В этот совет входят, кроме нардепов, глава парламента, ряд министров и т.д.

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