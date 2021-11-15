Держаудит знайшов у Кривому Розі порушень на 27 мільярдів, Вілкул все заперечує

Державна аудиторська служба знайшла порушення на 27 мільярдів гривень в місцевому бюджеті Кривого Рогу. Тимчасовий очільник міста Юрій Вілкул заявив, що позиватиметься до Держаудиту.

Джерело: результати звіту на сайті Держаудитслужби, заява Вілкула на сайті міської ради Кривого Рогу

Деталі: Державні аудитори спільно з низкою інших державних регуляторних органів перевірили фінансову звітність міської ради та комунальних підприємств Кривого Рогу за період з 1 січня 2019 року по 31 березня 2021 року. Загальну суму збитків вони оцінюють у понад 27 мільярдів гривень.

Зокрема, вони виявили порушення земельного законодавства та самовільне захоплення сторонніми особами земельних ділянок у власності міста на суму понад 1,7 мільярда гривень.

В. о. міського голови Вілкул заперечив усі звинувачення та факти порушення бюджетного та земельного законодавства. Він пов’язав перевірку державних органів зі спробами центральної влади встановити контроль у місті. На думку Вілкула, через те, що секретарем виконавчого комітету обрали його, а не представника "Слуги народу", влада таким чином вирішила помститися.

Також він додав, що подібні перевірки регуляторними органами за часів правління президента Петра Порошенка не змогли знайти докази порушень і довести провину місцевої влади Кривого Рогу.

Пряма мова Вілкула: "Справді, перевірки були. Всім відомо, що після перемоги "неправильного кандидата" на виборах у мери Кривого Рогу в грудні минулого року було дано команду "фас" усім структурам, що існують в Україні.

Тому на початку цього року було ухвалено політичне рішення зайнятися фальсифікаціями та маніпуляціями – інакше це складно оцінити. Була надіслана "зондер-команда", до якої були включені всі можливі органи перевірки України – понад 100 осіб. До того ж перевірки посилилися після смерті Костянтина Павлова. А особливо – після того, як секретарем міськради, а значить виконувачем обов'язків мера, не став представник провладної партії".

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