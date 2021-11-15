Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 миллиардов: Вилкул всё отрицает

Государственная аудиторская служба обнаружила нарушения на 27 миллиардов гривен в местном бюджете Кривого Рога. Временный глава города Юрий Вилкул заявил, что будет судиться с Госаудитом.

Источник: результаты отчета на сайте Госаудитслужбы, заявление Вилкула на сайте городского совета Кривого Рога

Детали: Государственные аудиторы совместно с рядом других государственных регуляторных органов проверили финансовую отчетность городского совета и коммунальных предприятий Кривого Рога за период с 1 января 2019 по 31 марта 2021 года. Общую сумму ущерба они оценивают более чем в 27 миллиардов гривен.

В частности, они выявили нарушение земельного законодательства и самовольный захват посторонними лицами земельных участков в собственности города на сумму более 1,7 миллиарда гривен.

И. о. городского головы Вилкул отрицает все обвинения и факты нарушения бюджетного и земельного законодательства. Он связал проверку государственных органов с попытками центральных властей установить контроль в городе. По мнению Вилкула, из-за того, что секретарем исполнительного комитета избрали его, а не представителя "Слуги народа", власти таким образом решили отомстить.

Также он добавил, что подобные проверки регуляторными органами при правлении президента Петра Порошенко не смогли найти доказательства нарушений и доказать вину местных властей Кривого Рога.

Прямая речь Вилкула: "Действительно, проверки были. Всем известно, что после победы "неправильного кандидата" на выборах в мэры Кривого Рога в декабре прошлого года была дана команда "фас" всем существующим в Украине структурам.

Поэтому в начале этого года было принято политическое решение заняться фальсификациями и манипуляциями, иначе это сложно оценить. Была направлена ​​"зондер-команда", в которую были включены все возможные органы проверки Украины – более 100 человек. К тому же, проверки усилились после смерти Константина Павлова. А особенно – после того, как секретарем горсовета, а значит исполняющим обязанности мэра, не стал представитель провластной партии".

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Предыстория:

5 ноября фискалы проводили обыски в помещениях городского совета Кривого Рога.

После гибели Константина Павлова, предыдущего мэра от партии "Оппозиционная платформа - При жизни", секретарем совета, а следовательно, и. о. мэра назначили эксмера Юрия Вилкула.

Перед этим секретарь исполкома от "Слуги народа" Александр Котляр сложил свои полномочия, за что его лишили членства в партии.

В ходе местных выборов 2020 многолетний руководитель города Юрий Вилкул отказался баллотироваться. Партия "Слуга народа" надеялась получить должность мэра в родном городе их лидера - президента Владимира Зеленского. Тем не менее, во втором туре Павлов – кандидат от ОПЗЖ – сумел победить кандидата от провластной партии, в частности благодаря поддержке Вилкула.