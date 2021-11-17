Новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, подорожчання проїзду в Києві відклали

Bellingcat опублікував нові деталі у справі "вагнерівців"; ціни на проїзд у Києві не змінять до весни — актуальні новини 17 листопада.

Про розслідування Bellingcat

Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

Перша частина розслідування присвячена тому, як українські розвідники вербували бойовиків ПВК Вагнера та отримали з їхніх рук прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Також з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Про проїзд в Києві

Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону і додав, що міська влада поставлена перед вибором, або збільшувати цифри в платіжках за комуналку, або підвищувати плату за проїзд.

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