Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, подорожание проезда в Киеве отложили

Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"; цены на проезд в Киеве не изменят до весны — актуальные новости 17 ноября.

О расследовании Bellingcat

Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

О проезде в Киеве

Кличко пообещал, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона и добавил, что городские власти поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд.

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