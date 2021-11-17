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Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, подорожание проезда в Киеве отложили

Среда, 17 ноября 2021, 20:11
Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, подорожание проезда в Киеве отложили
фото кгб беларуси

Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"; цены на проезд в Киеве не изменят до весны — актуальные новости 17 ноября.

О расследовании Bellingcat

Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также со ссылкой на слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы сообщается, что глава Офиса президента Андрей Ермак перенес проведение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе.

О проезде в Киеве

Кличко пообещал, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона и добавил, что городские власти поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд.

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О других важных новостях

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В ЕС заявили, что куски спутника, уничтоженного во время испытания российской ракеты, представляют угрозу инфраструктуре ЕС на орбите и астронавтам, работающим на Международной космической станции.

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу для защиты Украины. Сообщается, что по состоянию на 16 ноября ситуация контролируемая.

Министерство здравоохранения работает над усилением постановления об адаптивном карантине, в частности, в "желтой" зоне карантина нужно будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

В Украине впервые вводят анонимную вакцинацию против COVID-19 в Закарпатье — такую ​​услугу прежде всего ввели для тех, кто купил COVID-сертификаты, чтобы дать им шанс привиться.

За сутки 16 ноября в Украине зафиксировали 18 668 новых случаев COVID-19 и 769 летальных исходов, госпитализировали 4 468 человек, выздоровели 20 211 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 294 855 человек.

Темы: КиевтранспортВиталий Кличко
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