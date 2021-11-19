НАБУ закінчило розслідувати "хабарництво" брата судді Вовка

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування у справі брата голови ОАСК Павла Вовка Юрія Зонтова, що підозрюється у вимаганні хабаря.

Джерело: повідомлення НАБУ, САП

Дослівно: "Підозрюваний (Зонтов – ред.), спільно з іншим учасником злочину, за 100 тис. дол. США обіцяв через голову ОАСК (свого брата – ред.) вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.

За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн)".

Деталі: Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де "був вилучений предмет неправомірної вигоди". Але це не вказано в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там знайшли слідчі.

У Сап вказують, що Зонтов зі спільником підозрюються у "заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК".

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