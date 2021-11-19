НАБУ закончило расследовать "взяточничество" брата судьи Вовка
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в вымогательстве взятки.
Дословно: "Подозреваемый (Зонтов – ред.), совместно с другим участником преступления, за 100 тыс. долл. США обещал через главу ОАСК (своего брата – ред.) решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иском субъекта хозяйствования.
По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника.
Также выявлены большие объемы иностранных наличных: более 3,7 млн дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (в общей сложности более 130 млн грн)".
Детали: Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем помещения, где "был изъят предмет неправомерной выгоды". Но это не указано в его декларации за 2020 год, равно как и наличные средства, которые там нашли следователи.
В САП указывают, что Зонтов с сообщником подозреваются в "завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК".
Предыстория:
- 6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взяткидвух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.
- Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).
- 9 апреля суд отправил Юрия Зонтова– под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
- За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.
- ВАКС арестовалнедвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.