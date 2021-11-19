НАБУ закончило расследовать "взяточничество" брата судьи Вовка

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова, подозреваемого в вымогательстве взятки.

Источник: сообщение НАБУ, САП

Дословно: "Подозреваемый (Зонтов – ред.), совместно с другим участником преступления, за 100 тыс. долл. США обещал через главу ОАСК (своего брата – ред.) решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иском субъекта хозяйствования.

По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника.

Также выявлены большие объемы иностранных наличных: более 3,7 млн ​​дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (в общей сложности более 130 млн грн)".

Детали: Следствие считает, что Зонтов является фактическим владельцем помещения, где "был изъят предмет неправомерной выгоды". Но это не указано в его декларации за 2020 год, равно как и наличные средства, которые там нашли следователи.

В САП указывают, что Зонтов с сообщником подозреваются в "завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК".

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