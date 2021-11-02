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Верещук пообіцяла перевірити рішення РНБО після призначення міністром

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:05
Facebook Ірини Верещук

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що хоче провести аудит рішень РНБО в разі свого призначення міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: Укрінформ, посилаючись на коментар Верещук у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Один із моїх перших кроків буде проведення аудиту законопроєктів і законів, які мають діяти, але чомусь не діють, усіх рішень РНБО, які введені в дію указами президента, а також стратегії.

Я буду робити все, як мене вчили в Академії державного управління. Ми будемо формувати задачі і ставити дедлайни".

Деталі: Народна депутатка додала, що насамперед ідеться про "Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території". Згідно з інформацією на сайті Офісу президента, стратегію було ухвалено 11 березня на засіданні РНБО й затверджено 24 березня указом президента.

Більша частина із запланованих заходів у ньому належить до повноважень МінТОТ, з яких 9 кроків повинні бути виконані до кінця 2021 року. 

Передісторія:

  • Як дізнались журналісти "Української правди", найближчим часом Верещук планують призначити міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 
  • 1 листопада чинний міністр Олексій Резніков подав заяву про відставку за власним бажанням. За даними джерел "Української правди", команда президента хоче призначити Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.

Українська правда
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівРНБОМінТОТ


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