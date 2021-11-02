Верещук пообіцяла перевірити рішення РНБО після призначення міністром

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що хоче провести аудит рішень РНБО в разі свого призначення міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: Укрінформ, посилаючись на коментар Верещук у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Один із моїх перших кроків буде проведення аудиту законопроєктів і законів, які мають діяти, але чомусь не діють, усіх рішень РНБО, які введені в дію указами президента, а також стратегії.

Я буду робити все, як мене вчили в Академії державного управління. Ми будемо формувати задачі і ставити дедлайни".

Деталі: Народна депутатка додала, що насамперед ідеться про "Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території". Згідно з інформацією на сайті Офісу президента, стратегію було ухвалено 11 березня на засіданні РНБО й затверджено 24 березня указом президента.

Більша частина із запланованих заходів у ньому належить до повноважень МінТОТ, з яких 9 кроків повинні бути виконані до кінця 2021 року.

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