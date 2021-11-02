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Ярош заявив, що йде у радники голови ЗСУ з "конкретними проєктами"

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:37
Дмитро Ярош, фото: "Мілітарний портал"

Колишній лідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош заявив, що в нього вже є конкретні проєкти для реалізації на посаді радника головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ярош в ефірі проєкту Радіо Свобода - Донбас.Реалії

Пряма мова: "Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних Сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо".

Деталі: Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, Ярош вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.

"Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожень день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати", – припустив він.

Ярош нагадав, що він досі очолює добровольчий український корпус "Правий сектор".

 "Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності", - сказав Дмитро Ярош.

Передісторія: У вівторок Ярош повідомив у Facebook, що став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Теми: ЯрошЗбройні силиармія


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