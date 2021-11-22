Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів – Кулеба

Імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", Liga.net

Деталі: На думку Кулеби, нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає керівництво РФ і особисто президент Росії Володимир Путін.

Чи використає він цю опцію, залежатиме від двох чинників, каже голова МЗС.

Першим чинником він назвав силу, спокій та витримку України.

Другим чинником він назвав скоординованість та силу дій міжнародних партнерів України.

За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками.

Кулеба вважає, що головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою, дестабілізуючи її зсередини та блокуючи її співпрацю з іншими державами в оборонній сфері.

Пряма мова: "Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту (...).

Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі".

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