Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів – Кулеба
Імовірність вторгнення Росії залежить від двох факторів: сили та витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", Liga.net
Деталі: На думку Кулеби, нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає керівництво РФ і особисто президент Росії Володимир Путін.
Чи використає він цю опцію, залежатиме від двох чинників, каже голова МЗС.
Першим чинником він назвав силу, спокій та витримку України.
Другим чинником він назвав скоординованість та силу дій міжнародних партнерів України.
За словами Кулеби, влада працює над обома чинниками.
Кулеба вважає, що головна мета Росії – робити Україну максимально слабкою, дестабілізуючи її зсередини та блокуючи її співпрацю з іншими державами в оборонній сфері.
Пряма мова: "Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні в середині країни, ні в зоні конфлікту (...).
Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестись на провокації, особливо в інформаційному просторі".
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
- 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
- Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.