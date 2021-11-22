Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба
Вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", Liga.net
Детали: По мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин.
Использует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов, говорит глава МИД.
Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины.
Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины.
По словам Кулебы, власти работают над обоими факторами.
Кулеба считает, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.
Прямая речь: "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта (...).
Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве".
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.