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Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба

Понедельник, 22 ноября 2021, 08:00
Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Эльдара Сарахмана, УП

Вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", Liga.net

Детали: По мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин.

Использует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов, говорит глава МИД.

Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины.

Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины. 

По словам Кулебы, власти работают над обоими факторами.

Кулеба считает, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

Прямая речь: "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта (...).

Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве".

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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