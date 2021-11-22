Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов – Кулеба

Вероятность вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24", Liga.net

Детали: По мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает руководство РФ и лично президент России Владимир Путин.

Использует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов, говорит глава МИД.

Первым фактором он назвал силу, спокойствие и выдержку Украины.

Вторым фактором он назвал скоординированность и силу действий международных партнеров Украины.

По словам Кулебы, власти работают над обоими факторами.

Кулеба считает, что главная цель России – делать Украину максимально слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

Прямая речь: "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта (...).

Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве".

Предыстория: