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Перші результати Кримської платформи збираються презентувати в США

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:23
Перші результати Кримської платформи збираються презентувати в США
Фото пресслужби президента

В офісі Кримської платформи обговорили результати її тримісячної роботи і плани презентувати їх у Сполучених Штатах Америки. 

Джерело: Офіс президента України 22 листопада

Деталі: Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга обговорив із постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем перші результати роботи національного офісу Кримської платформи.

Сибіга наголосив, що платформа, започаткована з ініціативи президента Володимира Зеленського, має стати ключовим майданчиком для роботи над деокупацією Криму.

"Наступний рік має стати роком розвитку та інституціоналізації Кримської платформи", – зазначив він.

Команда представництва президента України в Криму поділилася планами щодо поїздки до США для презентації діяльності та планів національного офісу Кримської платформи, який розпочав свою роботу в день установчого саміту ініціативи 23 серпня 2021 року.

Заступниці постійного представника президента Дар’я Свиридова й Таміла Ташева також розповіли про плани щодо удосконалення законодавчого регулювання низки актуальних питань, обумовлених тимчасовою окупацією Криму. 

Серед важливих завдань – підтримка політичних в’язнів, яких незаконно утримує російська окупаційна влада, а також полегшення доступу до адміністративних послуг для українських громадян, які проживають в АР Крим та Севастополі.

21 листопада набув чинності закон про скасування вільної економічної зони "Крим", що, на думку учасників зустрічі, дозволить зняти штучно створені перепони для громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території півострова.

Окрему увагу було приділено освітнім проєктам для підтримки української молоді в тимчасово окупованому Криму, зокрема створенню інформаційно-сервісного порталу та ініціативам щодо популяризації кримськотатарської культури.

Передісторія: 

  • 23 серпня у Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму. На нього приїхали 46 делегацій. 
  • Президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення установчого саміту Кримської платформи ще 26 лютого.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав Кримську платформу "порожньою русофобською акцією".
  • Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія розглядає участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав український закон про корінні народи "ублюдочним", а Кримську платформу – "дебільною".

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Теми: Кримська платформадеокупаціяКрим
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