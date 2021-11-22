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Первые результаты Крымской платформы собираются презентовать в США

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:23
Фото пресс-службы президента

В офисе Крымской платформы обсудили результаты трехмесячной работы и планы презентовать их в Соединенных Штатах Америки.

Источник: Офис президента Украины 22 ноября

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига обсудил с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем первые результаты работы национального офиса Крымской платформы.

Сибига подчеркнул, что платформа, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, должна стать ключевой площадкой для работы над деоккупацией Крыма.

"Следующий год должен стать годом развития и институционализации Крымской платформы", – отметил он.

Команда представительства президента Украины в Крыму поделилась планами поездки в США для презентации деятельности и планов национального офиса Крымской платформы, который начал свою работу в день учредительного саммита инициативы 23 августа 2021 года.

Заместители постоянного представителя президента Дарья Свиридова и Тамила Ташева также рассказали о планах по усовершенствованию законодательного регулирования ряда актуальных вопросов, обусловленных временной оккупацией Крыма.

Среди важных задач – поддержка политических заключенных, незаконно удерживаемых российскими оккупационными властями, а также облегчение доступа к административным услугам для украинских граждан, проживающих в АР Крым и Севастополе.

21 ноября вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", что, по мнению участников встречи, позволит снять искусственно созданные преграды для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории полуострова.

Отдельное внимание было уделено образовательным проектам для поддержки украинской молодежи во временно оккупированном Крыму, в частности, созданию информационно-сервисного портала и инициативам по популяризации крымскотатарской культуры.

Предыстория:

  • 23 августа в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы – первой переговорной площадки Украины по деоккупации Крыма. На него приехали 46 делегаций.
  • Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению учредительного саммита Крымской платформы еще 26 февраля.
  • Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "пустой русофобской акцией".
  • Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.
  • Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", а Крымскую платформу – "дебильной".

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Темы: Крымская платформадеоккупацияКрым
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