Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі

Розвідка США має дані, що РФ допускає масштабну наступальну операцію проти України; вантажний корабель з американськими катерами для України ввійшов до Чорного моря — актуальні новини 22 листопада.

Про можливий наступ РФ

Розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомило агентство Bloomberg.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну. За його словами, Франція стурбована концентрацією сил Росії біля кордонів з Україною. Він нагадав про аналогічні російські "маневри" навесні цього року.

В Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО. Дмитро Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".

Про катери для ЗСУ

Американський корабель, що транспортує катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

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