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Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море

Понедельник, 22 ноября 2021, 20:12
Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море
Фото: РиА Новости

Разведка США располагает данными, что РФ допускает масштабную наступательную операцию против Украины; грузовой корабль с американскими катерами для Украины вошел в Черное море — актуальные новости 22 ноября.

О возможном наступлении РФ

Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщило агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину. По его словам, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских "маневрах" весной этого года.

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе военных НАТО. Дмитрий Песков добавил, что "это – душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".

О катерах для ВСУ

Американский корабль, транспортирующий катера для Вооруженных сил Украины, вошел в акваторию Черного моря. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

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Темы: Черное морекораблиСША
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