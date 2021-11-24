Новини 24 листопада: мітинг антивакцинаторів, Німеччина і рух України в ЄС

Антивакцинатори в центрі Києва вимагаюли звільнити свого лідера; новий німецький уряд готовий підтримувати рух України до членства в ЄС — актуальні новини 24 листопада.

Про мітинг антивакцинаторів

У середу кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Учасники акції антивакцинаторів висловлювали свій протест під стінами Верховної Ради, використовуючи QR-код сайту "Єдиної Росії" на плакатах. Якщо відсканувати перекреслений QR-код із плакатів – можна потрапити на сайт підконтрольної президенту РФ партії "Єдина Росія".

На акції люди вигукували "Свободу Остапу Стахіву!" та тримали плакати з портретами та гаслами "ні, біологічному тероризму", "примусова медицина = фашизм" та власне, проти QR-кодів.

Про Німеччину та Україну

Коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі. Також зазначається що німецький уряд продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету.

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