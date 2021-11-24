Новости 24 ноября: митинг антивакцинаторов, Германия и движение Украины в ЕС

Антивакцинаторы в центре Киева потребовали уволить своего лидера; новое немецкое правительство готово поддерживать движение Украины к членству в ЕС - актуальные новости 24 ноября.

О митинге антивакцинаторов

В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы". Они требовали освобождения лидера антивакцинаторского движения Остапа Стахива, которого СБУ подозревает в покушении на свержение конституционного строя.

Участники акции антивакцинаторов выражали свой протест под стенами Верховной Рады, используя QR-код сайта "Единой России" на плакатах. Если отсканировать перечеркнутый QR-код с плакатов – можно попасть на сайт подконтрольной президенту РФ партии "Единая Россия".

На акции люди выкрикивали "Свободу Остапу Стахиву!" и держали плакаты с портретами и лозунгами "нет, биологическому терроризму", "принудительная медицина = фашизм" и, собственно, против QR-кодов.

О Германии и Украине

Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.

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