У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира

Следователи проводят обыски у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Дословно ОГП: "В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено порядка 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными к использованным при совершении этого преступления.

Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом".

Детали: В Офисе генпрокурора уточнили, что в настоящее время в уголовном производстве о подозрении никому не сообщено.

Этому предшествовало: Партия "Европейская солидарность" сообщила, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину по делу о покушении на Сергея Шефира.

Сам Волошин поинтересовался, является ли основанием для обыска то, что он владелец оружия калибра 7.62, ведь "в Украине таких есть десятки или сотни тысяч".

Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей. Они проходили на основании постановления Печерского райсуда Киева от 3 ноября.

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