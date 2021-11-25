У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира
Следователи проводят обыски у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков.
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде"
Дословно ОГП: "В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено порядка 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными к использованным при совершении этого преступления.
Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом".
Детали: В Офисе генпрокурора уточнили, что в настоящее время в уголовном производстве о подозрении никому не сообщено.
Этому предшествовало: Партия "Европейская солидарность" сообщила, что утром 24 ноября правоохранители пришли с обысками к депутату Ивано-Франковского облсовета Сергею Волошину по делу о покушении на Сергея Шефира.
Сам Волошин поинтересовался, является ли основанием для обыска то, что он владелец оружия калибра 7.62, ведь "в Украине таких есть десятки или сотни тысяч".
Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей. Они проходили на основании постановления Печерского райсуда Киева от 3 ноября.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.