НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает блефом концентрацию российских войск на границе с Украиной.

Источник: Столтенберг в комментарии немецкому изданию Welt am sonntag

Прямая речь: "Второй раз в этом году мы видим, что Россия собрала тысячи военнослужащих на границе с Украиной. Это включает военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска.

Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф".

Детали: Он заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину "политически и практически", чтобы страна могла защитить себя от агрессии.

Союзники, по словам Столтенберга, ясно дали понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия".

"Я призываю Россию к деэскалации напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог еще более важен", - сказал он.

Предыстория: