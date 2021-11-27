НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает блефом концентрацию российских войск на границе с Украиной.
Источник: Столтенберг в комментарии немецкому изданию Welt am sonntag
Прямая речь: "Второй раз в этом году мы видим, что Россия собрала тысячи военнослужащих на границе с Украиной. Это включает военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также сухопутные войска.
Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф".
Детали: Он заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину "политически и практически", чтобы страна могла защитить себя от агрессии.
Союзники, по словам Столтенберга, ясно дали понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия".
"Я призываю Россию к деэскалации напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог еще более важен", - сказал он.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
- 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
- В российском Совбезе ответили, что все обвинения России в подготовке к наступлению используют как прикрытие для будущего украинского агрессивного наступления. Этот же тезис на следующий день повторил спикер Кремля Дмитрий Песков.