У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння
Неділя, 28 листопада 2021, 16:14
Штаб ООС наголошує, що українські військові неухильно дотримуються Мінських домовленостей і не застосовують заборонене озброєння.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Як зазначається, таке повідомлення опубліковано, щоб попередити можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння.
Дослівно: "Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань.
Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців".
Передісторія:
- У Росії останнім часом розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
- У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
- 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
- При цьому РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.
Українська правда