У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння

Штаб ООС наголошує, що українські військові неухильно дотримуються Мінських домовленостей і не застосовують заборонене озброєння.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Як зазначається, таке повідомлення опубліковано, щоб попередити можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння.

Дослівно: "Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань.

Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців".

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