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У штабі ООС наголосили, що не застосовують заборонене озброєння

Неділя, 28 листопада 2021, 16:14
фото з Facebook ООС

Штаб ООС наголошує, що українські військові неухильно дотримуються Мінських домовленостей і не застосовують заборонене озброєння.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Як зазначається, таке повідомлення опубліковано, щоб попередити можливі звинувачення на адресу Об’єднаних сил щодо застосування забороненого озброєння.

Дослівно: "Об’єднані сили неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Засоби ураження калібром понад 100 міліметрів відведені від лінії зіткнення на визначену відстань.

Ми відкриваємо вогонь винятково у відповідь на обстріли російських окупаційних військ, коли виникає загроза життю та здоров’ю особового складу і мирних мешканців".

Передісторія:

  • У Росії останнім часом розповсюджують заяви про те, що Україна планує наступ на Донбасі та про можливі провокації з боку України. Зокрема, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Збройні сили України ведуть наступальні дії у деяких районах Донбасу.
  • У МЗС України ці слова спростували, й заявили, що такі заяви мають на меті надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.
  • 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
  • При цьому РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого. Про ризик російського вторгнення в Україну також завляють у США і НАТО.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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