В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение
Воскресенье, 28 ноября 2021, 15:14
Штаб ООС отмечает, что украинские военные неукоснительно соблюдают Минские договоренности и не применяют запрещенное вооружение.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Как отмечается, такое сообщение опубликовано, чтобы предотвратить возможные обвинения в адрес Объединенных сил в применении запрещенного вооружения.
Дословно: "Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние.
Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей".
Предыстория:
- В России в последнее время распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
- В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
- 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
- При этом РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
Украинская правда