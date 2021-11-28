В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение

Штаб ООС отмечает, что украинские военные неукоснительно соблюдают Минские договоренности и не применяют запрещенное вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Как отмечается, такое сообщение опубликовано, чтобы предотвратить возможные обвинения в адрес Объединенных сил в применении запрещенного вооружения.

Дословно: "Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние.

Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей".

Предыстория: