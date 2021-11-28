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В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение

Воскресенье, 28 ноября 2021, 15:14
В штабе ООС подчеркнули, что не применяют запрещенное вооружение
фото с Facebook ООС

Штаб ООС отмечает, что украинские военные неукоснительно соблюдают Минские договоренности и не применяют запрещенное вооружение.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Как отмечается, такое сообщение опубликовано, чтобы предотвратить возможные обвинения в адрес Объединенных сил в применении запрещенного вооружения.

Дословно: "Объединенные силы неукоснительно соблюдают Минские договоренности. Средства поражения калибром более 100 миллиметров отведены от линии столкновения на определенное расстояние.

Мы открываем огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей".

Предыстория:

  • В России в последнее время распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
  • В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
  • 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.
  • При этом РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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