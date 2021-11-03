Рада Європи відмовилася від кампанії на захист хіджабів після критики Франції

Рада Європи відмовилася від кампанії, що пропагує повагу до мусульманських жінок, які вважають за краще носити хіджаби, після критики з боку Франції.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда"

Минулого тижня Рада Європи опублікувала у Twitter зображення для кампанії проти антимусульманської дискримінації. Слоган на одному з рекламних плакатів говорив: "Краса у різноманітності, як свобода в хіджабі".

Декілька відомих французьких політиків засудили кампанію і заявили, що хіджаб не уособлює свободу.

Міністр молоді Франції Сара Ель-Хайрі сказала, що була шокована одним із плакатів, на якому було розділено зображення однієї жінки у хіджабі та без. Вона припустила, що плакат спонукав жінок носити хустки. За її словами, це повідомлення суперечить світським цінностям Франції, яка висловила своє несхвалення кампанії.

Але деякі мусульманські жінки, що носять хустки, заявили, що реакція свідчить про відсутність поваги до різноманітності та права вибирати, що вдягати у Франції.

У середу Рада Європи повідомила, що твіти, пов'язані з кампанією, були видалені, "поки ми розмірковуємо над найкращою презентацією цього проєкту".

В останні роки інтеграція всіх груп мусульман у французьке суспільство стає дедалі актуальнішою політичною проблемою. У Франції проживає найбільша мусульманська меншість у Європі, близько 5 мільйонів людей.

У 2011 році Франція стала першою європейською країною, яка заборонила закривати обличчя ісламською паранджею у громадських місцях.

Нагадаємо, Суд ЄС ухвалив рішення, що компанії за певних умов можуть забороняти мусульманкам носити хіджаб на роботі.