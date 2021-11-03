У Німеччині відомо про близько 2000 випадків підробки ковід-сертифікатів

Правоохоронцям Німеччини на цей час відомо близько 2000 випадків підробки ковід-сертифікатів.

Про це повідомляє Spiegel, наводячи результати опитування видання "Report Mainz" серед відповідних відомств.

Антилідером стала Баварія - там Офісу кримінальної поліції відомо понад 600 випадків і було виявлено 3000 фейкових сертифікатів.

Правоохоронці у найбільш населеній землі Північний Рейн-Вестфалія не назвали чіткої цифри, але йдеться про "тризначне число" випадків.

У Берліні повідомили про 153 кримінальні провадення, у Гамбурзі - 113. В інших федеральних землях випадків менше сотні.

Як повідомлялося, в Амстердамі за підозрою у продажу підроблених довідок про щеплення від коронавірусу затримали двох помічниць лікаря, співробітниць приватної практики.

Про схожий випадок повідомляли і у Вільнюсі, там під підозрою опинилися шість осіб.

У Греції на початку вересня повідомляли про розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні.

Європейська правда