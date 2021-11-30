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Ермак заявил, что дал показания по делу "вагнеровцев"

Вторник, 30 ноября 2021, 10:46
Ермак заявил, что дал показания по делу вагнеровцев
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".

Источник: Facebook-страница Ермака

Прямая речь: "Как законопослушный гражданин сегодня (30 ноября – ред.) в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию".

Детали: Ермак добавил, что не звал "камеры" и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "и".

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
  • В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".
  • Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
  • Зеленский на это ответил, что Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.

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Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакВагнерОфис президентаГБР
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