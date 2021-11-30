Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ермак заявил, что дал показания по делу "вагнеровцев"

Вторник, 30 ноября 2021, 11:46
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу "вагнеровцев".

Источник: Facebook-страница Ермака

Прямая речь: "Как законопослушный гражданин сегодня (30 ноября – ред.) в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию".

Детали: Ермак добавил, что не звал "камеры" и что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "и".

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
  • В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".
  • Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
  • Зеленский на это ответил, что Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.

Читайте также: 330 дней вранья. Что власти Украины, России и Беларуси говорили о "вагнеровцах"

"Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Глава ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакВагнерОфис президентаГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы

Люди с двойным гражданством должны будут определиться, где голосуют – Арахамия

Ляшко: 8-9 областей готовы выйти из "красной" зоны Covid-19

Байден и Путин поговорят в формате видеоконференции

фотоСМИ нашли тех, кого ФСБ назвала "украинскими агентами"

Самое вероятное время эскалации со стороны России в январе, Украина даст отпор – Резников

Все новости...
Андрей Ермак
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом
Из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над Гутой – источники
Последние новости
14:24
видеоРежим Лукашенко подготовил "жесткий пакет санкций" против Запада
14:21
Празднование Нового года: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
14:13
инфографикаНалоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 250 миллионов
14:08
Рада разблокировала подписание налогового закона №5600
13:41
Штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе за несколько месяцев - агентство ЕС
13:40
Бустерную дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки – Ляшко
13:40
"Укргаздобыча" открыла месторождение с запасами газа до 5 миллиардов кубов
13:34
За убийство байкера в Киеве вице-чемпион мира по сумо получил 12 лет тюрьмы
13:29
Корпорация Meta запустит приложение для борьбы с "порноместью"
13:28
Арахамия о заявлениях Венедиктовой по делам на бизнес Ахметова: "Политический месседж"
Все новости...