Путін нагадав, що має право йти у президенти знову

Президент Росії Володимир Путін заявив, що має право обиратися на новий термін, але поки що не вирішив, чи піде на вибори.

Джерело: РБК з посиланням на виступ Путіна на форумі ВТБ Капітал "Росія кличе"

Пряма мова Путіна: "Відповідно до Конституції, я маю право обиратися на новий термін. Буду я це робити чи ні, я поки що сам для себе ще не вирішив".

Деталі: Водночас Путін упевнений, що "сама наявність цього права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію".

Що було раніше: 24 березня Держдума ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції, що дає право президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави – на 5-й термін.

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