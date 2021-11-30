Путін нагадав, що має право йти у президенти знову
Президент Росії Володимир Путін заявив, що має право обиратися на новий термін, але поки що не вирішив, чи піде на вибори.
Джерело: РБК з посиланням на виступ Путіна на форумі ВТБ Капітал "Росія кличе"
Пряма мова Путіна: "Відповідно до Конституції, я маю право обиратися на новий термін. Буду я це робити чи ні, я поки що сам для себе ще не вирішив".
Деталі: Водночас Путін упевнений, що "сама наявність цього права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію".
Що було раніше: 24 березня Держдума ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції, що дає право президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на пост глави – на 5-й термін.
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Передісторія:
- У травні 2018 року Володимир Путін вчетверте став президентом Росії.
- 25 червня 2020 року в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року.
- ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до конституції. Також у Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.
- Президент Росії Володимир Путін 3 липня 2020 року підписав указ, який обнуляє його президентський термін і дозволяє йому знову балотуватися в президенти Росії.