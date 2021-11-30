Путин напомнил, что имеет право идти в президенты снова

Президент России Владимир Путин заявил, что имеет право избираться на новый срок, но пока не принял решение, пойдет ли на выборы.

Источник: РБК со ссылкой на выступление Путина на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет"



Прямая речь Путина: "В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил".

Детали: Вместе с тем Путин уверен, что "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию".

Что было раньше: 24 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, дает право президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства – на 5-й срок.

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