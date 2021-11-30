Путин напомнил, что имеет право идти в президенты снова
Президент России Владимир Путин заявил, что имеет право избираться на новый срок, но пока не принял решение, пойдет ли на выборы.
Источник: РБК со ссылкой на выступление Путина на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет"
Прямая речь Путина: "В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил".
Детали: Вместе с тем Путин уверен, что "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию".
Что было раньше: 24 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, дает право президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства – на 5-й срок.
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Предыстория:
- В мае 2018 года Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России.
- 25 июня 2020 года в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. Ею хотят сделать неконституционными законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
- СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.
- Президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.