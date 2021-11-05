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МЗС: Країнам ЄС рекомендовано відкривати кордони для вакцинованих туристів

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:54

Міністерство закордонних справ України після оголошення планів Євросоюзу виключити Україну з переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати туристичні поїздки до ЄС, закликало українців вакцинуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар міністерство опублікувало у п’ятницю. 

У МЗС підкреслили, що остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні. 

При цьому у відомстві наголосили, що ЄС нещодавно змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі і рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів. 

"МЗС України закликає українських громадян активно вакцинуватися та продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, аби надалі запобігти погіршенню епідемічної ситуації, яка впливає і на свободу пересування", - заявили у відомстві. 

Міністерство наголосило, що тимчасові обмеження ЄС не є скасуванням безвізу і стосуються лише туристичних подорожей.  

У разі поліпшення епідемічної ситуації ЄС ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до "зеленого списку".

Як стало відомо ЗМІ, 5 листопада посли ЄС погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей наступного тижня. Це рішення очікувалося вже тривалий час з огляду на погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що очікуване виключення України із "зеленого списку" Євросоюзу для подорожей не означатиме автоматичну зміну правил перетину кордону і "тотального закриття кордону" не буде.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

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Теми: МЗСЄСкарантинбезвізтуризм
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