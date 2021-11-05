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Черкащина з понеділка може перейти в "червону зону"

П'ятниця, 5 листопада 2021, 16:36
Фото з Facebook Скічка

З понеділка 8 листопада Черкаська область може опинитися в червоній карантинній зоні через збільшення кількості інфікованих коронавірусом.

Джерело: голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко на брифінгу, "Укрінформ" і Facebook Скічка

Пряма мова: "Маю погані новини. Черкащина впритул наблизилась до "червоної" зони.

Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше з них перевищені три дні поспіль – "червона" зона. На Черкащині на сьогодні перевищені вже два  індикатори: коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізації". 

Деталі: Так, станом на 4 листопада коефіцієнт виявлення випадків інфікування був 26,6%, тоді як має бути меншим за 20%, а рівень госпіталізації становив 60,4 при пороговому значення 60.

Це був перший зафіксований день. Якщо далі показники будуть нарощуватися, то за три дні область опиниться в червоній зоні, наголосив Скічко.

Індикатори поширення епідемії
Індикатори поширення епідемії
МОЗ

"Тому саме зараз час максимально мобілізуватися і діяти на випередження! Мінімізувати ризик тяжкого перебігу хвороби може лише вакцинація. Надійнішого захисту на сьогодні немає!", – закликав він. 

Цьому передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 листопада відправила Волинську область у "червону зону" епідемічної небезпеки з 8 листопада. .

Станом на 4 листопада у "червоній зоні" перебували Київ і 15 областей.

Теми: Черкаська областьепідеміяCovid-2019коронавірускарантин


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