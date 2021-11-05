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Черкасская область с понедельника может перейти в "красную зону"

Пятница, 5 ноября 2021, 16:36
Фото из Facebook Скичко

С понедельника 8 ноября Черкасская область может оказаться в красной карантинной зоне из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом.

Источник: глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко на брифинге, "Укринформ" и Facebook Скичко

Прямая речь: "У меня плохие новости. Черкасская область вплотную приблизилась к "красной" зоне. 

Есть четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд – красная зона. В Черкасской области на сегодняшний день превышены уже два индикатора: коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации".

Детали: Так, по состоянию на 4 ноября коэффициент выявления случаев инфицирования был 26,6%, тогда как должен быть менее 20%, а уровень госпитализации составлял 60,4 при пороговом значении 60.

Это был первый зафиксированный день. Если дальше показатели будут наращиваться, то через три дня область окажется в красной зоне, подчеркнул Скичко.

Индикаторы распространения эпидемии
Индикаторы распространения эпидемии
МОЗ

"Поэтому именно сейчас время максимально мобилизоваться и действовать на опережение! Минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация. Более надежной защиты сегодня нет!", – призвал он.

Этому предшествовало: Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 5 ноября отправила Волынскую область в "красную зону" эпидемической опасности с 8 ноября.

По состоянию на 4 ноября в красной зоне находились Киев и 15 областей.

Темы: Черкасская областьэпидемияCovid-2019коронавирускарантин
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