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Польща: невідомі розфарбували пам’ятник Пілсудському в "українські" кольори

Субота, 6 листопада 2021, 13:22
Фото wyborcza.pl

В ніч на 6 листопада невідомі розфарбували пам’ятник очільнику польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам, що розташований у центрі Кракова.  

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, у вандалізмі прослідковується український слід.

Монумент було пофарбовано у кольори українського прапору. Також, як повідомляється вандали залишили на місці балончики з фарбою та аерозолями, а також плакат з написом українською "Польща не тільки для панів".

Наразі монумент вже відмили від фарби. Тривають останні прибиральні роботи.

У поліції сподіваються, що записи камер спостереження дозволять знайти вандалів.

Нагадаємо, що це далеко не перша провокація, вчинена невідомими та направлена на посилення кризи в україно-польських відносинах.

Зокрема, у 2018 році СБУ повідомила про викриття організованої банди, яка на замовлення російських спецслужб паплюжила польські та єврейські пам’ятки.

У Польщі також були вчинені напади на українські пам’ятки, зокрема – на місця поховання українських вояків часів Другої світової.

Схожі провокації відбуваються й у відносинах України та Угорщини.  

Теми: Польща


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