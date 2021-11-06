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Польша: неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета

Суббота, 6 ноября 2021, 13:22
Фото wyborcza.pl

В ночь на 6 ноября неизвестные раскрасили памятник главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионерам, расположенному в центре Кракова.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, в вандализме прослеживается украинский след.

Монумент был выкрашен в цвета украинского флага. Также, как сообщается, вандалы оставили на месте баллончики с краской и аэрозолями, а также плакат с надписью на украинском "Польша не только для панов".

Монумент уже отмыли от краски. Продолжаются последние уборочные работы.

В полиции надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.

Напомним, что это далеко не первая провокация, учиненная неизвестными и направленная на усиление кризиса в украино-польских отношениях.

В частности, в 2018 году СБУ сообщила о разоблачении организованной банды, которая по заказу российских спецслужб порочила польские и еврейские памятники.

В Польше также были совершены нападения на украинские памятники, в частности – на места захоронения украинских воинов времен Второй мировой.

Схожие провокации происходят и в отношениях Украины и Венгрии.

Темы: Польша
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