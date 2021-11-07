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Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть

Неділя, 7 листопада 2021, 12:19
Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть
Фото AFP/Getty Images

Під час вечірньої акції опозиції під в’язницею у Руставі, де перебуває експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, двох людей затримали за провокаційну поведінку і один чоловік помер внаслідок серцевого нападу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Затримання у поліції пояснили тим, що ці двоє громадян були у нетверезому стані і ображали оточуючих. Є свідчення про те, що вони нібито нецензурно лаялися на адресу засновника правлячої партії Бідзіни Іванішвілі, прем’єра Іраклія Гарібашвілі та інших представників влади. Затримання супроводжувалося сутичкою поліції з іншими учасниками акції. 

Також повідомляється, що під час події в одного з протестувальників, чоловіка середнього віку, стався серцевий напад. Директор Центральної лікарні Руставі повідомив ЗМІ, що його довезли у заклад вже мертвим. 

Нагадаємо, увечері 6 листопада опозиція почала безстрокову акцію під в’язницею, де тримають Саакашвілі, вимагаючи перевести голодуючого експрезидента до приватної клініки.  У партії Саакашвілі  обіцяють, що протест буде "зростаючим і перманентним", а демонстранти "не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі".

Після основної частини акції близько двох десятків прихильників Саакашвілі залишилися на ніч у наметовому містечку. Близько десятка з них, як повідомляється, оголосили голодування. 

Раніше Міністерство юстиції Грузії виступило з ініціативою судити Міхеїла Саакашвілі за новими звинуваченнями за особливою процедурою – поза приміщенням суду. Підставою для цієї рекомендації, як стверджує міністр, є потреба захистити громадський порядок та життя самого Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліГрузія
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