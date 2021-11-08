Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході, ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення – актуальні новини 7 листопада і ночі.

Про збитий безпілотник

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Про смерть ветерана

У віці 37 років від зупинки серця, а не від ковіду, помер учасник бойових дій на сході України, громадський активіст Юрій Досяк, який пройшов Іловайський котел і пережив полон російських бойовиків.

У п'ятницю, 5 листопада стало відомо, що легендарний український військовий пішов з життя. ЗМІ написали, що Юрій помер від ускладнень коронавірусу, але насправді в нього була пневмонія.

Про інші важливі новини

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