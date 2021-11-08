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Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:00
фото Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході, ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення – актуальні новини 7 листопада і ночі.

Про збитий безпілотник

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Про смерть ветерана

У віці 37 років від зупинки серця, а не від ковіду, помер учасник бойових дій на сході України, громадський активіст Юрій Досяк, який пройшов Іловайський котел і пережив полон російських бойовиків.

У п'ятницю, 5 листопада стало відомо, що легендарний український військовий пішов з життя. ЗМІ написали, що Юрій помер від ускладнень коронавірусу, але насправді в нього була пневмонія.

Про інші важливі новини

У двох гієн у Денверському зоопарку в штаті Колорадо, США, виявили COVID-19, перед цим коронавірусом захворіли тигри та леви.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою країни відео його "харчування".

Група українських туристів уже 3 тижні не може виїхати з Туреччини через імовірне самогубство одного з членів групи.

Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Український спортсмен та тренер Андрій Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.

Українська правда
Теми: Українасвіт


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