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Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана

Понеділок, 8 листопада 2021, 07:00
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана
фото Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

Українські бійці збили озброєний безпілотник гібридних військ РФ на сході, ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення – актуальні новини 7 листопада і ночі.

Про збитий безпілотник

Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних сил України, один з БПЛА окупантів вдалося знешкодити.

Про смерть ветерана

У віці 37 років від зупинки серця, а не від ковіду, помер учасник бойових дій на сході України, громадський активіст Юрій Досяк, який пройшов Іловайський котел і пережив полон російських бойовиків.

У п'ятницю, 5 листопада стало відомо, що легендарний український військовий пішов з життя. ЗМІ написали, що Юрій помер від ускладнень коронавірусу, але насправді в нього була пневмонія.

Про інші важливі новини

У двох гієн у Денверському зоопарку в штаті Колорадо, США, виявили COVID-19, перед цим коронавірусом захворіли тигри та леви.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, заявив, що відмовляється від прийому спеціальних добавок після публікації пенітенціарною службою країни відео його "харчування".

Група українських туристів уже 3 тижні не може виїхати з Туреччини через імовірне самогубство одного з членів групи.

Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як деякі мігранти намагаються атакувати прикордонників.

Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС в неділю один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Український спортсмен та тренер Андрій Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.

Українська правда
Теми: Українасвіт
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