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СБУ зімітували напад на депутата на Херсонщині, щоб затримати замовника

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:39
СБУ зімітували напад на депутата на Херсонщині, щоб затримати замовника
Затримання замовника. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Правоохоронці зімітували скоєння злочину та викрили голову селищної ради на Херсонщині за замовлення нападу на депутата цієї ж селищної ради.

Джерело: сайт Служби безпеки, сайт Одеської обласної прокуратури, джерело "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Голова об’єднаної територіальної громади на Херсонщині замовив напад на депутата, з яким мав комерційний конфлікт. Він сподівався, що внаслідок побиття депутат не зможе пересуватися самотужки і не зможе займатися аграрним бізнесом.

За побиття голова селища обіцяв виконавцеві злочину 7 тисяч доларів. 

Представники Служби безпеки зімітували напад на "потерпілого", вдавши, ніби вони є виконавцями. Вони зняли на відео імітацію нападу на депутата на околицях Одеси та показали замовнику як доказ.

Зрештою, замовника затримали в одному із селищ Миколаївщини, коли він збирався передати другу частину оплати "виконавцю", який співпрацював з правоохоронцями.

 
Фото: пресслужба СБУ
 
Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Йому повідомили про підозру в замаху на скоєння злочину за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". 

Джерела УП повідомили, що йдеться про очільника Мирненської ОТГ у Каланчацькому районі.

Українська правда

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Теми: криміналХерсонська областьСБУпрокуратура
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