СБУ сымитировали нападение на депутата в Херсонской области, чтобы задержать заказчика

Правоохранители сымитировали совершение преступления и разоблачили главу поселкового совета в Херсонской области за заказ нападения на депутата этого же поселкового совета.

Источник: сайт Службы безопасности, сайт Одесской областной прокуратуры, источник "Украинской правды" в правохранительных органах

Детали: Председатель объединенной территориальной громады в Херсонской области заказал нападение на депутата, с которым имел коммерческий конфликт. Он надеялся, что в результате избиения депутат не сможет передвигаться сам и, следовательно, заниматься аграрным бизнесом.

За избиение глава поселка обещал исполнителю преступления 7 тысяч долларов.

Представители Службы безопасности имитировали нападение на "потерпевшего", делая вид, что они являются исполнителями. Они сняли на видео имитацию нападения на депутата в окрестностях Одессы и показали заказчику как доказательство.

По итогу заказчика задержали в одном из поселков Николаевской области, когда он собирался передать вторую часть оплаты "исполнителю", сотрудничавшего с правоохранителями.

ФОТО: пресс-служба СБУ

ФОТО: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Ему сообщили о подозрении в покушении на совершение преступления по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Источники УП сообщили, что речь идет о главе Мирненской ОТГ в Каланчакском районе.